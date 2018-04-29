Пьяный житель Подмосковья обстрелял из ружья продавщицу магазина и ее мужа

МОСКВА, 29 апреля. / ТАСС /. Нетрезвый житель Подмосковья устроил стрельбу в магазине, куда пришел за спиртным, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В воскресенье в садовом товариществе «Горняк-1» в Волоколамском районе Подмосковья 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде, взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в близлежащий магазин за спиртными напитками", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, там мужчина по неустановленным причинам произвел выстрел в ногу 41-летней владелице магазина.

"После этого между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести", — сказал он. Оба мужчины госпитализированы. Обстоятельства конфликта уточняются.

"По данному факту в ОМВД России по Волоколамскому району проводится проверка", — отметил сотрудник пресс-службы.