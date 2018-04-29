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Пьяный житель Подмосковья выстрелил в женщину из ружья за отказ отдать ему спиртное
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Пьяный житель Подмосковья выстрелил в женщину из ружья за отказ отдать ему спиртное 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Московской области пьяный мужчина выстрелил из ружья в владелицу магазина за отказ отдать ему спиртное. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
«В Дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что у магазина расположенного в СНТ «Горняк-2» неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в воздух. В ходе проверки информации установлено, что 42-летний местный житель, будучи в нетрезвом виде взял с собой обрез охотничьего ружья и пошел в близлежащий магазин за спиртными напитками. Там злоумышленник, угрожая вышеуказанным оружием, потребовал от 41-летней владелицы магазина дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу. После чего между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшими на место сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. В настоящее время они находятся в районной больнице, где им оказывают медицинскую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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