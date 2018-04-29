Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва

Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва Исследование продаж легковых автомобилей на региональных рынках в РФ показало, что больше всего машин за первые три месяца этого года было продано в Москве.

Мониторинг, проведенный аналитиками «Автостат Инфо», показал, что с января по март 2018 года в столице покупатели приобрели 45 688 легковых машин. Продажи выросли на 9% в сравнении с результатом за тот же период (41 956 ед. авто). Авторынок Московской области (второе место в рейтинге) за тот же период вырос в продажах на 15,6%, здесь было продано 27 992 легковых машин (годом ранее — 24 210 ед.). В Санкт-Петербурге объем реализации автомобилей в первом квартале этого года вырос на 11% к прошлогоднему периоду — с 18 402 до 20 418 авто. В ТОП-5 региональных авторынков по результатам продаж за первый квартал этого года входят Татарстан и Краснодарский край, где было продано соответственно 14 696 и 12 029 ед. авто, что на 8,7% и 19,3% больше продаж прошлого года.

В ведущей «десятке» региональных авторынков страны по версии «Автостат Инфо» представлены также: Башкортостан (11 852 ед., +22,3%), Самарская область (10 295 ед., +17%), Свердловская область (10 118 шт., +34%), Челябинская область (8810 авто, +28,6%) и Ростовская область (8557 шт., +11,3%).