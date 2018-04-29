Ещё
Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Среди региональных авторынков РФ лидирует Москва Исследование продаж легковых автомобилей на региональных рынках в РФ показало, что больше всего машин за первые три месяца этого года было продано в Москве.
Мониторинг, проведенный аналитиками «Автостат Инфо», показал, что с января по март 2018 года в столице покупатели приобрели 45 688 легковых машин. Продажи выросли на 9% в сравнении с результатом за тот же период (41 956 ед. авто). Авторынок Московской области (второе место в рейтинге) за тот же период вырос в продажах на 15,6%, здесь было продано 27 992 легковых машин (годом ранее — 24 210 ед.). В Санкт-Петербурге объем реализации автомобилей в первом квартале этого года вырос на 11% к прошлогоднему периоду — с 18 402 до 20 418 авто. В ТОП-5 региональных авторынков по результатам продаж за первый квартал этого года входят Татарстан и Краснодарский край, где было продано соответственно 14 696 и 12 029 ед. авто, что на 8,7% и 19,3% больше продаж прошлого года.
В ведущей «десятке» региональных авторынков страны по версии «Автостат Инфо» представлены также: Башкортостан (11 852 ед., +22,3%), Самарская область (10 295 ед., +17%), Свердловская область (10 118 шт., +34%), Челябинская область (8810 авто, +28,6%) и Ростовская область (8557 шт., +11,3%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Амурская область на первом месте по продажам легковушек с пробегом Оборот с продажи автомобилей Volkswagen составил 24 млрд рублей С начала года авторитейлеры в РФ заработали на малолитражках более 1 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение