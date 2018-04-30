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Ярославские водители взялись за лопаты: глубокую яму в Заволжском районе засыпали гравием
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Ярославские водители взялись за лопаты: глубокую яму в Заволжском районе засыпали гравием 

76.ru 32 минуты назад
Фото: 76.ru
Водители Ярославля устали ждать, когда дороги города приведут в порядок, и взялись за лопаты. Первой засыпали глубокую яму в Заволжском районе.
— Сегодня засыпали яму напротив «Глобуса», — написал Алексей Блинов в группе «Дороги Ярославля» на «Фейсбуке». — Водители устали от дорожного беспредела, поэтому дороги ремонтируют сами. Засыпали яму, глубина которой была 20 сантиметров, гравием.
Участники группы приглашают присоединиться к этой акции и мэра города Владимира Слепцова.
Зимой с надоевшей ямой во Фрунзенском районе водители разобрались, закидав её кирпичами.
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