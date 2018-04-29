Стихия «наказала» водителей неправильно припаркованных авто в Магнитогорске

Жители Магнитогорска иронизируют над водителями неправильно припаркованных во дворе автомобилей, на которые из-за сильного ветра попадали антенны и деревья, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ливень с сильным ветром и градом обрушился на Магнитогорск ещё накануне. В результате дороги превратились в озёра, и горожане отметили, что пора передвигаться на лодках.

«Машину жаль. Тут уже писали про нормы. 10 метров от дома», — отметил Александр Ярцев.

«Слава богу, не на людей прилетела…Машина — железка», — написал пользователь Artur Grey.