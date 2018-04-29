Ещё
Машина протаранила людей у ночного клуба в Ньюпорте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машина протаранила людей у ночного клуба в Ньюпорте 

Вести.Ru 27 минут назад
В британском Ньюпорте автомобиль наехал на людей, четыре человека получили травмы. Здоровью двоих пострадавших нанесен непоправимый ущерб, передает телеканал «Россия 24».
Водитель легкового автомобиля, повздорив с кем-то из посетителей ночного клуба, стал намеренно таранить людей. Происходящее очевидцы сняли на камеру. На кадрах видно, как машина несколько раз въезжает в толпу и сдает назад.
Задержать злоумышленника смогли не сразу — он пытался скрыться от властей, предварительно устроив поджог своего автомобиля.
Вести.Ru: последние новости
В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые В Удмуртии перевернулся автобус с туристами, два человека пострадали Дорожный конфликт с дракой на ТТК в Москве попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение