В Британии водитель трижды протаранил толпу

В Британии водитель легковушки трижды протаранил толпу

Водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу людей в центре города Ньюпорт (Уэльс). В результате инцидента четыре человека пострадали. Их госпитализировали в больницу, сообщает издание Wales Online.

Участники происшествия пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. Позже автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места инцидента.

По подозрению в преступлении задержан темнокожий парень, предположительно, 20-ти лет. Его имя не называется. Полиция продолжает расследование произошедшего.

По информации издания, во время инцидента в Ньюпорте проходил марафон, в котором участвовали почти шесть тысяч бегунов. Одна из улиц города после происшествия перекрыта.