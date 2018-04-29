Человек погиб при лобовом столкновении двух автомобилей под Тулой. Видео

Лобовое столкновение автомобилей произошло на Московском шоссе Тульской области по пути из деревни Семеновка в сторону Москвы. Об этом сообщила корреспондент «360».

Инцидент произошел в районе 15:00. В аварию попали два легковых автомобиля и грузовик MAN. Водитель такси скончался на месте. В результате аварии дорожное движение встало. Водители выстроились в многокилометровую пробку.

На данный момент движение остановилось в обе стороны. На месте работают экстренные службы, которые ожидают прибытия следователей. В районе ДТП работает регулировщик.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус с 39 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Удмуртии. Сообщалось, что ранения получили два человека. ДТП зарегистрировали возле села Совхозный Завьяловского района.