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Человек погиб при лобовом столкновении двух автомобилей под Тулой. Видео
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Человек погиб при лобовом столкновении двух автомобилей под Тулой. Видео 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Лобовое столкновение автомобилей произошло на Московском шоссе Тульской области по пути из деревни Семеновка в сторону Москвы. Об этом сообщила корреспондент «360».
Инцидент произошел в районе 15:00. В аварию попали два легковых автомобиля и грузовик MAN. Водитель такси скончался на месте. В результате аварии дорожное движение встало. Водители выстроились в многокилометровую пробку.
На данный момент движение остановилось в обе стороны. На месте работают экстренные службы, которые ожидают прибытия следователей. В районе ДТП работает регулировщик.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее автобус с 39 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Удмуртии. Сообщалось, что ранения получили два человека. ДТП зарегистрировали возле села Совхозный Завьяловского района.
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