Уголовное преследование ждет водителя, задержанного в Великом Устюге за вождение в нетрезвом виде

В Великом Устюге дорожные полицейские задержали водителя, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД заметили Ауди 80, которая направлялась в город со стороны поселка Новатор. Машина ехала без включенных габаритов и виляла в разные стороны.

Автоинспекторы остановили машину и потребовали от водителя предоставить документы. У 34-летнего мужчины оказалось лишь свидетельство о регистрации транспортного средства и свой паспорт. Он пояснил, что водительских прав у него никогда не было. Кроме того, автомобилист оказался нетрезв. Это подтвердило и проведенное исследование. Наличие паров алкоголя составило 0,879 мг/л при максимально допустимых 0,16 мг/л.

Выяснилось, что водитель не впервые задерживался за данное нарушение. И даже был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление автомашиной в состоянии опьянения. В январе 2017 года в Кировской области на него был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине предстоит ответить за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Водителю может грозить штраф от 200 000 рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, что вологжане могут сообщить о водителях, которые садятся за руль в состоянии опьянения, по телефонам: 76-50-50 и «02».