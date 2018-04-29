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Туристы, попавшие в ДТП в Удмуртии, продолжили путешествие в Казань на новом автобусе
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Туристы, попавшие в ДТП в Удмуртии, продолжили путешествие в Казань на новом автобусе 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Туристы из Свердловской области, попавшие в ДТП в Удмуртии, продолжили путешествие в Казань на новом автобусе. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.
"Автобус с туристами 20 минут назад уехал в Казань, туристы продолжили путешествие в полном составе. Пострадавших осмотрели врачи, травмы у них незначительные, никому из них госпитализация на потребовалась", — сказал Вычужанин. Он уточнил, что за пассажирами приехал подменный автобус из Свердловской области.
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся возле села Совхозный Завьяловского района. В салоне находились 39 человек, в том числе семь детей. Сообщалось, что два человека были доставлены в больницу.
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