Туристы, попавшие в ДТП в Удмуртии, продолжили путешествие в Казань на новом автобусе

ИЖЕВСК, 29 апреля. / ТАСС /. Туристы из Свердловской области, попавшие в ДТП в Удмуртии, продолжили путешествие в Казань на новом автобусе. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

"Автобус с туристами 20 минут назад уехал в Казань, туристы продолжили путешествие в полном составе. Пострадавших осмотрели врачи, травмы у них незначительные, никому из них госпитализация на потребовалась", — сказал Вычужанин. Он уточнил, что за пассажирами приехал подменный автобус из Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье автобус с туристами съехал в кювет и опрокинулся возле села Совхозный Завьяловского района. В салоне находились 39 человек, в том числе семь детей. Сообщалось, что два человека были доставлены в больницу.