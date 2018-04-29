Нетрезвый водитель «Тойоты» угодил в кювет на Окружном шоссе в Вологде

ДТП случилось сегодня ночью в районе Окружного шоссе, 17. В аварии пострадали три человека.

26-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Как рассказали в городском отделе ГИБДД , автомобилист был в нетрезвом состоянии.

Травмы получили три пассажира. У мужчины 1992 г.р. диагностировано сотрясение головного мозга. Еще один пассажир 1973 г.р. получил перелом ключицы и травматическое кровоизлияние. Они госпитализированы в городскую больницу. Женщина 1986 г.р. с ушибами отправлена на амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 26 ДТП с материальным ущербом. Трое водителей сели за руль в состоянии опьянения, один из них нарушил правила повторно.