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Нетрезвый водитель «Тойоты» угодил в кювет на Окружном шоссе в Вологде
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Нетрезвый водитель «Тойоты» угодил в кювет на Окружном шоссе в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
ДТП случилось сегодня ночью в районе Окружного шоссе, 17. В аварии пострадали три человека.
26-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Как рассказали в городском отделе ГИБДД, автомобилист был в нетрезвом состоянии.
Травмы получили три пассажира. У мужчины 1992 г.р. диагностировано сотрясение головного мозга. Еще один пассажир 1973 г.р. получил перелом ключицы и травматическое кровоизлияние. Они госпитализированы в городскую больницу. Женщина 1986 г.р. с ушибами отправлена на амбулаторное лечение.
Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 26 ДТП с материальным ущербом. Трое водителей сели за руль в состоянии опьянения, один из них нарушил правила повторно.
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