Ещё
В Югре девушка и инструктор выжили после неудачного прыжка с парашютом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Югре девушка и инструктор выжили после неудачного прыжка с парашютом 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, возбуждено уголовное дело, сообщает в воскресенье Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ведомство уточняет, что инцидент произошел в воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.
"По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт»… Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства случившегося.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.
РИА Новости: последние новости
В Башкирии столкнулись два катамарана с туристами, погибла женщина В ДТП в Удмуртии погибли четыре человека В Краснодаре обрушились перекрытия в строящемся здании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»14
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение