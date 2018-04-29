В Башкирии столкнулись два катамарана с туристами, погибла женщина

УФА, 29 апр — РИА Новости . Два катамарана с девятью туристами столкнулись на реке Малый Инзер в Башкирии, в результате погибла одна женщина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел на реке Малый Инзер (порог Айгир) в Белорецком районе Башкирии в воскресенье в 17.30 (15.30 мск).

"Столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели спасли ее из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС, вторая группа на катамаране не регистрировала свой выезд на реку. Это второе происшествие на воде с катамаранами за воскресенье в Башкирии.

Ранее сообщалось, что спасатели разыскивают двух туристов, перевернувшихся на катамаране в Архангельском районе региона. Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что один из перевернувшихся на катамаране в Башкирии туристов найден живым, поиски второго продолжаются,