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В Башкирии столкнулись два катамарана с туристами, погибла женщина
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В Башкирии столкнулись два катамарана с туристами, погибла женщина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 29 апр — РИА Новости. Два катамарана с девятью туристами столкнулись на реке Малый Инзер в Башкирии, в результате погибла одна женщина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Инцидент произошел на реке Малый Инзер (порог Айгир) в Белорецком районе Башкирии в воскресенье в 17.30 (15.30 мск).
"Столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Помощь понадобилась одной женщине 29 лет, спасатели спасли ее из воды. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС, вторая группа на катамаране не регистрировала свой выезд на реку. Это второе происшествие на воде с катамаранами за воскресенье в Башкирии.
Ранее сообщалось, что спасатели разыскивают двух туристов, перевернувшихся на катамаране в Архангельском районе региона. Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что один из перевернувшихся на катамаране в Башкирии туристов найден живым, поиски второго продолжаются,
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