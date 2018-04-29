Ещё
В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами из Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами из Узбекистана 

Sputnik Таджикистан 39 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 29 апр — Sputnik. В Жамбылской области Республики Казахстан, на 205 километре трассы «Западная Европа — Западный Китай» в субботу перевернулся микроавтобус Mersedec Sprinter с пассажирами из Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Два человека скончались на месте, остальных госпитализировали. Двое из них получили серьезные повреждения позвоночника, они находятся в центральной больнице Кордайского района. Врачи расценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.
Полиция проводит досудебное расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.
С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 50 граждан Узбекистана. Большинство ехали в Россию на заработки.
Sputnik Таджикистан: последние новости
В Узбекистане будут фиксировать неправильно припаркованные авто на фото В Ташкенте разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика Грузовик протаранил толпу в Германии: есть жертвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»14
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение