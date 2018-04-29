Водитель иномарки погиб на месте

Фото с ресурса i.simpalsmedia.com Сегодня, около 14.10 в Ковровском районе произошло ДТП.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Владимирской области в поселке Мелехово около дома №10 по улице Полевая водитель автомобиля «Грейт Волл» — 35-летний ковровчанин не справился с управлением, и опрокинулся на деревянный забор.

В результате этой аварии сам водитель скончался на месте, двум пассажирам оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП назначена проверка.

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