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Водитель иномарки погиб на месте
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Водитель иномарки погиб на месте 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса i.simpalsmedia.com  Сегодня, около 14.10 в Ковровском районе произошло ДТП.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Владимирской области в поселке Мелехово около дома №10 по улице Полевая водитель автомобиля «Грейт Волл» — 35-летний ковровчанин не справился с управлением, и опрокинулся на деревянный забор.
В результате этой аварии сам водитель скончался на месте, двум пассажирам оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время по факту ДТП назначена проверка.
Уважаемые коллеги. При размещении указанной информации, пожалуйста, ссылайтесь на пресс-службу УМВД России по Владимирской области в качестве источника.
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