В Москве заметили авто из проекта «Кортеж»

Машину, снимки которой появились в интернете, сняли с транспортировщика и загнали в гараж.

Точно неизвестно, действительно ли гуляющие по столице увидели модель новейшей отечественной разработки, передает РЕН ТВ . Однако автомобиль, накрытый тентом, очень напоминал очертаниями новое авто для первых лиц государства.

Напомним, что, по последним сообщениям, новый лимузин не будет участвовать в инаугурации Владимира Путина . Скорее всего, президент начнет пользоваться им уже после 7 мая. Однако, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова , лимузин отлично прошел краш-тест.

Кроме того, два дня назад пользователи соцсетей сообщали, что видели подобную машину в столичной пробке.