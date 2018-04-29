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В Москве заметили авто из проекта «Кортеж»
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В Москве заметили авто из проекта «Кортеж» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Машину, снимки которой появились в интернете, сняли с транспортировщика и загнали в гараж.
Точно неизвестно, действительно ли гуляющие по столице увидели модель новейшей отечественной разработки, передает РЕН ТВ. Однако автомобиль, накрытый тентом, очень напоминал очертаниями новое авто для первых лиц государства.
Напомним, что, по последним сообщениям, новый лимузин не будет участвовать в инаугурации Владимира Путина. Скорее всего, президент начнет пользоваться им уже после 7 мая. Однако, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, лимузин отлично прошел краш-тест.
Кроме того, два дня назад пользователи соцсетей сообщали, что видели подобную машину в столичной пробке.
Предполагается, что члены правительства РФ начнут ездить на автомобилях проекта «Кортеж» в конце 2018-начале 2019 года. Стоимость одного автомобиля составит шесть–семь миллионов рублей.
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