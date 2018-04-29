Ещё
В Петрозаводске «Газель» с водителем без прав помяла две машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петрозаводске «Газель» с водителем без прав помяла две машины 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Водитель уверяет, что его ослепило солнце.
Около часа назад на Первомайском проспекте, в районе «танка» случилось ДТП. «Газель» вылетела на встречную полосу. Сначала ей попался «Ниссан Кашкай», который почти сумел увернуться, а вот следом шел «Мицубиши» и ему досталось, как следует.
Как признался водитель «Газели» порталу «Карельские Вести», прав у него нет и никогда не было. «Так получилось», — пояснил он. Выезд на встречную полосу водитель объяснил тем, что его сильно ослепило солнце.
В результате ДТП человеческих жертв нет, о травмах участников пока ничего неизвестно. Движение на этом участке не перекрывалось.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Вердикт КС о признании водителей пьяными породил беглец Журавлев Карельский подросток госпитализирован после падения со стула в «Икее» На въезде в Чалну «Лада» опрокинулась на крышу, уходя от преследования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»37
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Toyota готовится к запуску новой Corolla
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение