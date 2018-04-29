В Петрозаводске «Газель» с водителем без прав помяла две машины

Водитель уверяет, что его ослепило солнце.

Около часа назад на Первомайском проспекте, в районе «танка» случилось ДТП. «Газель» вылетела на встречную полосу. Сначала ей попался « Ниссан Кашкай», который почти сумел увернуться, а вот следом шел «Мицубиши» и ему досталось, как следует.

Как признался водитель «Газели» порталу «Карельские Вести», прав у него нет и никогда не было. «Так получилось», — пояснил он. Выезд на встречную полосу водитель объяснил тем, что его сильно ослепило солнце.

В результате ДТП человеческих жертв нет, о травмах участников пока ничего неизвестно. Движение на этом участке не перекрывалось.