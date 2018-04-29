Фонтан кипятка высотой с девятиэтажный дом бьет из-под земли в Санкт-Петербурге

Вместе с кипятком на прохожих и автомобили обрушиваются грязь и песок.

В эти минуты в Санкт-Петербурге на Шлиссельбургском проспекте из-под земли бьет фонтан кипятка. Каскад воды поднимается на высоту девятиэтажного дома.

По словам очевидцев, уровень воды на проезжей части доходит уже до щиколотки. Вместе с кипятком на прохожих и автомобили обрушиваются грязь и песок.

Несмотря на то, что движение на участке перекрыто, некоторые умудряются проскочить.

Авария произошла из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. На место прибыла ремонтная бригада. Специалисты устраняют последствия ЧП.