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Пользователи соцсетей гадают: как легковушка «встала» на крышу во Владивосток
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Пользователи соцсетей гадают: как легковушка «встала» на крышу во Владивосток 

360tv.ru 1 час назад
Необычное дорожно-транспортное происшествие у дома №55 по улице Гризодубовой в столице Приморского края привлекло внимание пользователей соцсетей. Об этом сообщил сайт prim.news.
Инстаграм-паблик dps_control опубликовал фотографию, на которой легковушка непонятным образом «встала» на крышу. Что стало причиной такого исхода неизвестно, на фотографии нет других машин, кроме машины полиции.
В селе Хороль Приморского края две автоледи, управляя своими автомобилями, вместе завершили свое движение, врезавшись в мачту уличного освещения.
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