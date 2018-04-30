Пользователи соцсетей гадают: как легковушка «встала» на крышу во Владивосток

Необычное дорожно-транспортное происшествие у дома №55 по улице Гризодубовой в столице Приморского края привлекло внимание пользователей соцсетей. Об этом сообщил сайт prim.news.

Инстаграм-паблик dps_control опубликовал фотографию, на которой легковушка непонятным образом «встала» на крышу. Что стало причиной такого исхода неизвестно, на фотографии нет других машин, кроме машины полиции.

В селе Хороль Приморского края две автоледи, управляя своими автомобилями, вместе завершили свое движение, врезавшись в мачту уличного освещения.