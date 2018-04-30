Самоуверенный водитель грузовика стал причиной массового ДТП в Уссурийске

В Приморском крае 29 апреля произошла массовая авария. На перекрестке Ленина‐Комсомольская в Уссурийске пострадали три автомобиля по вине нарушителя ПДД. Грузовик выехал на мигающий сигнал светофора. Об этом сообщил сайт UssurMedia.

Мужчина нарушил п. п. 6,2 ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора. Обошлось без пострадавших

Беспечность водителя послужила причиной дорожно‐транспортного происшествия в столице Приморского края.