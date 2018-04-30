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Самоуверенный водитель грузовика стал причиной массового ДТП в Уссурийске
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Самоуверенный водитель грузовика стал причиной массового ДТП в Уссурийске 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: Prim.News
В Приморском крае 29 апреля произошла массовая авария. На перекрестке Ленина‐Комсомольская в Уссурийске пострадали три автомобиля по вине нарушителя ПДД. Грузовик выехал на мигающий сигнал светофора. Об этом сообщил сайт UssurMedia.
Мужчина нарушил п. п. 6,2 ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора. Обошлось без пострадавших
Госавтоинспекция Уссурийска.
Все автомашины — Toyota Town Ace, Toyota Crown и Toyota Prius — серьезно пострадали при столкновении. Водителям помощь медиков не понадобилась. К счастью, во время ДТП, в автомобиле такси не оказалось пассажиров.
Беспечность водителя послужила причиной дорожно‐транспортного происшествия в столице Приморского края.
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