Самоуверенный водитель грузовика стал причиной массового ДТП в Уссурийске 

В Приморском крае 29 апреля произошла массовая авария. На перекрестке Ленина‐Комсомольская в Уссурийске пострадали три автомобиля по вине нарушителя ПДД. Грузовик выехал на мигающий сигнал светофора. Об этом сообщил сайт UssurMedia.
Мужчина нарушил п. п. 6,2 ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора. Обошлось без пострадавших
— Госавтоинспекция Уссурийска.
Все автомашины — Toyota Town Ace, Toyota Crown и Toyota Prius — серьезно пострадали при столкновении. Водителям помощь медиков не понадобилась. К счастью, во время ДТП, в автомобиле такси не оказалось пассажиров.
Беспечность водителя послужила причиной дорожно‐транспортного происшествия в столице Приморского края.