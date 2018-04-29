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В Ярославле в припаркованном авто нашли женщину с пулевым ранением головы
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В Ярославле в припаркованном авто нашли женщину с пулевым ранением головы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле на обочине дороги в припаркованном внедорожнике нашли женщину с пулевым ранением головы, сообщает телеканал Первый Ярославский. Трагедия произошла на Магистральной улице 27 апреля.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская рассказала, что потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Как отмечает телеканал, женщина находится в реанимации. Ее родственники, практически сразу узнавшие о произошедшем, пребывают в шоковом состоянии.
По данным СМИ, 36-летняя женщина сама выстрелила себе в голову. Однако с этой версией согласны не все. Так, близкая знакомая потерпевшей сообщила изданию PRO Город, что не верит, что она могла причинить себе вред. По ее словам, она всегда была жизнерадостная и следила за собой. Кроме того, у нее не было пистолета. Также она рассказала, что у женщины есть муж, двое сыновей и родители, которые также живут в Ярославле.
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