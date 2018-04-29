В Ярославле во внедорожнике нашли женщину с прострелянной головой

Сегодня в Кировском районе Ярославля прохожие стали свидетелями ужасного происшествия: женщина, сидевшая во внедорожнике, выстрелила себе в рот из пистолета. Очевидцы немедленно вызвали правоохранителей и медиков. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. По предварительной информации, сейчас её жизни ничего не угрожает. Известно, что ей 36 лет, она из хорошей семьи, у неё есть супруг. Случайный это был выстрел или нет, сейчас выясняют следователи.

— По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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