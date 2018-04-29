Водитель Hyundai протаранил Ford в Октябрьском районе и уехал на скорой помощи

По информации аваркомов, водителя Hyundai забрала скорая помощь.

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