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На въезде в Чалну «Лада» опрокинулась на крышу, уходя от преследования
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На въезде в Чалну «Лада» опрокинулась на крышу, уходя от преследования 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
37-летний водитель отказался подчиниться требованиям остановить автомобиль.
Очередное пьяное ДТП случилось в Карелии. Как сообщает ГИБДД Карелии, сегодня автомобиль «Лада Приора», двигаясь от Эйссолы в сторону Чалны, не подчинился требованиям инспекторов остановиться.
Уходя от преследования дорожных патрульных, водитель, 37-летний петрозаводчанин, не справился с управлением, автомобиль перевернулся при въезде в Чалну.
Водитель, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Он осмотрен медиками на месте происшествия и доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.
По материалам: ptzgovorit.ru
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