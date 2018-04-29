На въезде в Чалну «Лада» опрокинулась на крышу, уходя от преследования 

37-летний водитель отказался подчиниться требованиям остановить автомобиль.
Очередное пьяное ДТП случилось в Карелии. Как сообщает ГИБДД Карелии, сегодня автомобиль «Лада Приора», двигаясь от Эйссолы в сторону Чалны, не подчинился требованиям инспекторов остановиться.
Уходя от преследования дорожных патрульных, водитель, 37-летний петрозаводчанин, не справился с управлением, автомобиль перевернулся при въезде в Чалну.
Водитель, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Он осмотрен медиками на месте происшествия и доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.
По материалам: ptzgovorit.ru