На въезде в Чалну «Лада» опрокинулась на крышу, уходя от преследования

37-летний водитель отказался подчиниться требованиям остановить автомобиль.

Очередное пьяное ДТП случилось в Карелии. Как сообщает ГИБДД Карелии, сегодня автомобиль « Лада Приора», двигаясь от Эйссолы в сторону Чалны, не подчинился требованиям инспекторов остановиться.

Уходя от преследования дорожных патрульных, водитель, 37-летний петрозаводчанин, не справился с управлением, автомобиль перевернулся при въезде в Чалну.

Водитель, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Он осмотрен медиками на месте происшествия и доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.