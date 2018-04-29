На стройке ЖК «Флагман» часть забора снесло ветром на три машины 

Сегодня возле ЖК «Флагман» часть забора, ограждающего стройку, упала на три автомобиля. По словам очевидца, металлическую конструкцию снесло сильным порывом ветра.
— Я там тоже стоял, все произошло на моих глазах, — рассказал читатель E1.RU Дмитрий. — Только собирался выехать, стал сдавать задним ходом, и тут грохот. Был ветер порывистый, и конструкция, ограждающая стройку, слетела на машины. У Toyota Corolla промяло крышу, у Kia пострадала крышка багажника, у еще одной машины — пробило лобовое стекло, пошли трещины паутиной.
Представитель застройщика сообщил, что эту ситуацию прокомментируют позднее.
А неделю назад на автомобиль, стоявший на платной парковке у стройки ЖК «Университетский», рухнула бетонная плита. Застройщик сообщил, что тоже из-за ветра.