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На стройке ЖК «Флагман» часть забора снесло ветром на три машины
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На стройке ЖК «Флагман» часть забора снесло ветром на три машины 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня возле ЖК «Флагман» часть забора, ограждающего стройку, упала на три автомобиля. По словам очевидца, металлическую конструкцию снесло сильным порывом ветра.
— Я там тоже стоял, все произошло на моих глазах, — рассказал читатель E1.RU Дмитрий. — Только собирался выехать, стал сдавать задним ходом, и тут грохот. Был ветер порывистый, и конструкция, ограждающая стройку, слетела на машины. У Toyota Corolla промяло крышу, у Kia пострадала крышка багажника, у еще одной машины — пробило лобовое стекло, пошли трещины паутиной.
Представитель застройщика сообщил, что эту ситуацию прокомментируют позднее.
А неделю назад на автомобиль, стоявший на платной парковке у стройки ЖК «Университетский», рухнула бетонная плита. Застройщик сообщил, что тоже из-за ветра.
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