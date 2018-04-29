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Приезжий из Таджикистана попал в реанимацию после падения с крыши в деревне Поповка
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Приезжий из Таджикистана попал в реанимацию после падения с крыши в деревне Поповка 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Рабочий из Средней Азии получил тяжёлые травмы после падения с высоты в Тосненском районе Ленинградской области.
По информации правоохранительных органов, днем 28 апреля из деревни Поповка в приемный покой больницы №33 в Колпино в тяжёлом состоянии был доставлен 26-летний приезжий из Таджикистана.
У мужчины диагностировали многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Его поместили в реанимацию.
По словам очевидца, который доставил пострадавшего в больницу, тот упал с крыши на даче у своего знакомого.
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