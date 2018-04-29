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Три человека погибли в ДТП в Новгородской области
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Три человека погибли в ДТП в Новгородской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТАСС, 29 апреля. Три человека погибли при столкновении грузового автомобиля и Volkswagen Polo на 475-м км автодороги «Россия» в Новгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.
"В Volkswagen находилось три человека: мужчина, водитель, 1964 года рождения, его пассажирка 1963 года рождения, и на заднем сиденье (находилась) женщина 1931 года рождения. Все скончались на месте", — сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению пресс-служба, авария произошла по вине водителя автомобиля Mercedes, который ударил сзади Volkswagen Polo, из-за чего последний отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем.
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