СК проверяет обстоятельства смерти девятилетнего мальчика в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. / ТАСС /. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку после смерти девятилетнего мальчика во время спортивных мероприятий в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления в воскресенье.

По предварительным данным, в воскресенье в ходе спортивных мероприятий в доме культуры села Самарское Азовского района, во время разминки, мальчик потерял сознание. Сотрудники скорой помощи госпитализировали его в больницу, где, несмотря на реанимационные действия, ребенок скончался.

"Следственным отделом по городу Азову следственного управления СК РФ проводится доследственная проверка по факту смерти девятилетнего мальчика", — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района, предварительно, у ребенка были проблемы с сердцем. По данным следствия, мальчик занимался на протяжении полугода самбо.