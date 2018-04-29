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СК проверяет обстоятельства смерти девятилетнего мальчика в Ростовской области
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СК проверяет обстоятельства смерти девятилетнего мальчика в Ростовской области 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку после смерти девятилетнего мальчика во время спортивных мероприятий в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления в воскресенье.
По предварительным данным, в воскресенье в ходе спортивных мероприятий в доме культуры села Самарское Азовского района, во время разминки, мальчик потерял сознание. Сотрудники скорой помощи госпитализировали его в больницу, где, несмотря на реанимационные действия, ребенок скончался.
"Следственным отделом по городу Азову следственного управления СК РФ проводится доследственная проверка по факту смерти девятилетнего мальчика", — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района, предварительно, у ребенка были проблемы с сердцем. По данным следствия, мальчик занимался на протяжении полугода самбо.
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