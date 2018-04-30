Обстоятельства смерти школьника на соревнованиях выясняют на Дону

Обстоятельства смерти школьника на соревнованиях выясняют следователи в Азовском районе Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР

По предварительным данным, 29 апреля в доме культуры села Самарского Азовского района в ходе мероприятий, посвященных «Дню борьбы», потерял сознание вор время разминки мальчик, который около полугода до этого занимался самбо.

Вызванная бригада «скорой помощи», доставила школьика в больницу, где он скончался.

В настоящее время по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.