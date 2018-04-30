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Обстоятельства смерти школьника на соревнованиях выясняют на Дону
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Обстоятельства смерти школьника на соревнованиях выясняют на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Обстоятельства смерти школьника на соревнованиях выясняют следователи в Азовском районе Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
По предварительным данным, 29 апреля в доме культуры села Самарского Азовского района в ходе мероприятий, посвященных «Дню борьбы», потерял сознание вор время разминки мальчик, который около полугода до этого занимался самбо.
Вызванная бригада «скорой помощи», доставила школьика в больницу, где он скончался.
В настоящее время по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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