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Школьник умер на разминке перед соревнованиями под Ростовом
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Школьник умер на разминке перед соревнованиями под Ростовом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девятилетний мальчик потерял сознание на разминке перед спортивным мероприятием, приуроченным к 9 мая, и умер. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.
Трагедия произошла в городе Азов в Ростовской области. Ребенку сразу же вызвали в скорую и отвезли в больницу. Но оказанная медицинская помощь результатов не принесла, и он умер в больнице, не приходя в себя.
Следователи начали проверку по факту происшедшего. Они уже обследовали место происшествия и назначили экспертизу для выявления причины, которая привела к смерти.
В Гватемале в возрасте 72 лет скончался бывший президент страны и действующий мэр одноименной столицы Альваро Арсу Иригойен. Иригойен почувствовал себя плохо во время игры в гольф. Прибывшие медики диагностировали ему сердечный приступ и госпитализировали.
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