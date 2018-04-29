Школьник умер на разминке перед соревнованиями под Ростовом

Девятилетний мальчик потерял сознание на разминке перед спортивным мероприятием, приуроченным к 9 мая, и умер. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального СК.

Трагедия произошла в городе Азов в Ростовской области. Ребенку сразу же вызвали в скорую и отвезли в больницу. Но оказанная медицинская помощь результатов не принесла, и он умер в больнице, не приходя в себя.

Следователи начали проверку по факту происшедшего. Они уже обследовали место происшествия и назначили экспертизу для выявления причины, которая привела к смерти.

В Гватемале в возрасте 72 лет скончался бывший президент страны и действующий мэр одноименной столицы Альваро Арсу Иригойен. Иригойен почувствовал себя плохо во время игры в гольф. Прибывшие медики диагностировали ему сердечный приступ и госпитализировали.