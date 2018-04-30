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В ходе конфликта двое мужчин выпали из окна
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В ходе конфликта двое мужчин выпали из окна 

News.ru 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
В Нерюнгри (Якутия) во время пьяного конфликта двое жителей выпали из окна, один из них погиб. В субботу, 28 апреля, приятели распивали спиртные напитки в квартире девятиэтажного дома, расположенного по улице Мира.
В ходе посиделок, пишет IReactor, возник конфликт, который закончился тем, что они оба выпали из окна.
Очевидцы вызвали службу скорой помощи. Врачам удалось спасти жизнь только одному. Пострадавший находится в реанимации городской больницы. Второй мужчина скончался на месте от ран. Подробности выясняются, этаж с которого выпали люди неизвестен.
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