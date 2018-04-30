Грузовик насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

"В Раменском на ул. Шоссейная грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался", — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашивается водитель грузовика.