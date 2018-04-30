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Грузовик насмерть сбил мужчину в Подмосковье
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Грузовик насмерть сбил мужчину в Подмосковье 

Газета.Ru 38 минут назад
Водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».
"В Раменском на ул. Шоссейная грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался", — сказал представитель ведомства.
По его словам, сотрудники полиции работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашивается водитель грузовика.
В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
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