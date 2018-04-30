Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Раменском

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В Раменском на ул. Шоссейная грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашивается водитель указанной автомашины.