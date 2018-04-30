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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Раменском
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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Раменском 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
«В Раменском на ул. Шоссейная грузовой автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашивается водитель указанной автомашины.
В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.
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