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В Уэльсе неизвестный три раза въехал в толпу
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В Уэльсе неизвестный три раза въехал в толпу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Peter Nicholls/Reuters
В Уэльсе в центре Ньюпорта неизвестный три раза наехал на толпу, сообщает Wales Online.
Отмечается, что прохожие пытались вытащить водителя из машины, но он каждый раз разгонялся и заново въезжал в толпу.
В результате инцидента пострадали четыре человека.
Автомобиль нападавшего был найден через несколько улиц сгоревшим. По подозрению в наезде был задержан 20-летний молодой человек, его имя не раскрывается.
Ранее фургон въехал в толпу людей в канадском Торонто, есть информация о 10 пострадавших. Корреспондент издания Toronto Star Дженна Мун со ссылкой на полицию сообщает, что после наезда на пешеходов водитель фургона продолжил движение далее по тротуару.
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