В Уэльсе неизвестный три раза въехал в толпу

В Уэльсе в центре Ньюпорта неизвестный три раза наехал на толпу, сообщает Wales Online.

Отмечается, что прохожие пытались вытащить водителя из машины, но он каждый раз разгонялся и заново въезжал в толпу.

В результате инцидента пострадали четыре человека.

Автомобиль нападавшего был найден через несколько улиц сгоревшим. По подозрению в наезде был задержан 20-летний молодой человек, его имя не раскрывается.

Ранее фургон въехал в толпу людей в канадском Торонто, есть информация о 10 пострадавших. Корреспондент издания Toronto Star Дженна Мун со ссылкой на полицию сообщает, что после наезда на пешеходов водитель фургона продолжил движение далее по тротуару.