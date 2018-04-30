Группа молодых людей перестаралась с наказанием авто‐хама во Владивостоке

Водитель припарковал свою машину рядом со входом в подъезд дома № 133/4 по проспекту «Красного знамени» в столице Приморья. Двое молодых людей и девушка на костылях в отместку повредили лобовое стекло припаркованного автомобиля и зеркала. Об этом сообщило РИА VladNews.

Очевидцы выложили видео инцидента в социальных сетях

Трое вандалов, одна из которых на костылях, оторвали у «Чайзера» боковые зеркала и повредили лобовое стекло. Припарковался он, конечно, неправильно, но это перебор. Возможно, хозяин не знает, кто это сделал

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