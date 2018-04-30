Полиция начала проверку после стрельбы у бильярдного клуба на Кубани

КРАСНОДАР, 30 апреля. / ТАСС /. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с тем, что около бильярдного клуба в городе Армавире Краснодарского края произошла стрельба, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В 19:40 [в воскресенье] поступило сообщение о том, что возле биллиардного клуба произошла стрельба. По предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль Mercedes", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время полиция проводит проверку, разыскивает участников конфликта. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.