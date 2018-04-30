Водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб младенец под Уссурийском

Под Уссурийском водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина влетела в парапет моста. В результате трагического происшествия погиб четырех месячный младенец. Пассажирка и водитель выжили. Об этом сообщил сайт УМВД по Приморскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на девятом километре трассы «Уссурийск — Комиссарово». Пассажирка была госпитализирована с места ДТП, 23-летний водитель не пострадал.

В пресс-службе краевого УМВД отметили, что мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения и даже никогда не учился водить машину.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

На Кубани сотрудники полиции задержали сбившего ребенка на пешеходном переходе водителя.