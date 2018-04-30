Ещё
Водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб младенец под Уссурийском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб младенец под Уссурийском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Под Уссурийском водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина влетела в парапет моста. В результате трагического происшествия погиб четырех месячный младенец. Пассажирка и водитель выжили. Об этом сообщил сайт УМВД по Приморскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на девятом километре трассы «Уссурийск — Комиссарово». Пассажирка была госпитализирована с места ДТП, 23-летний водитель не пострадал.
В пресс-службе краевого УМВД отметили, что мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения и даже никогда не учился водить машину.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
На Кубани сотрудники полиции задержали сбившего ребенка на пешеходном переходе водителя.
360tv.ru: последние новости
Британский водитель трижды намеренно протаранил толпу Столкновение 50 автомобилей в Мексике попало на видео Смертельная авария произошла под Ставрополем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии водитель трижды протаранил толпу65
ДТП с 50 машинами попало на видео
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Лишать прав начнут по новой статье
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»48
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение