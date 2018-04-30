Полиция задержала подозреваемого в троекратном наезде на людей в Великобритании

Сотрудники полиции Великобритании сообщили о задержании подозреваемого в наезде на людей в городе Ньюпорт. Заявление было опубликовано в Twitter местной полиции.

Уточняется, что в результате наезда пострадали четыре человека.

18-летний житель этого города был задержан по подозрению в причинении вреда здоровью людей в результате опасного вождения

— сообщение.

Как уточнили в полиции, водитель совершил наезд на автомобиле марки Ford. В результате ДТП пострадали три женщины и мужчина, которые были госпитализированы.

Позже автомобиль был обнаружен сожженным. Правоохранители добавили, что не расценивают инцидент как теракт.

Ранее стало известно, что пешеходы пытались остановить машину, а также вытащить из него водителя. Несмотря на это, автомобилист лишь прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу.

Во время ЧП в британском городе проходил марафон. В нем участвовали около шести тысяч спортсменов. В настоящее время одна из улиц города перекрыта.