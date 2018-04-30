Гаишники проверят на трезвость водителей на дорогах Приморья

Госавтоинспекторы в майские праздники проведут профилактические рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

По данным пресс-службы ведомства, с начала 2018 года в регионе зарегистрировано 26 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибло два человека, а еще 37 пострадали.

Как сообщили в краевом УМВД, с начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления ТС 1937 любителей пьяной езды, а еще 389 не выполнили требование пройти медосвидетельствование. На всех составлены административные протоколы.

Госавтоинспекторы обратились к жителям Приморского края с просьбой сообщать в полицию о неадекватных водителях.

На трассе под Уссурийском водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в парапет моста. В результате ДТП погиб четырехмесячный ребенок.