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Гаишники проверят на трезвость водителей на дорогах Приморья
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Гаишники проверят на трезвость водителей на дорогах Приморья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Госавтоинспекторы в майские праздники проведут профилактические рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
По данным пресс-службы ведомства, с начала 2018 года в регионе зарегистрировано 26 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибло два человека, а еще 37 пострадали.
Как сообщили в краевом УМВД, с начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления ТС 1937 любителей пьяной езды, а еще 389 не выполнили требование пройти медосвидетельствование. На всех составлены административные протоколы.
Госавтоинспекторы обратились к жителям Приморского края с просьбой сообщать в полицию о неадекватных водителях.
На трассе под Уссурийском водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в парапет моста. В результате ДТП погиб четырехмесячный ребенок.
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