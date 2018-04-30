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Любители пьяной езды продолжают садиться за руль в Приморье
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Любители пьяной езды продолжают садиться за руль в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
С начала 2018 года на территории Приморского края зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
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