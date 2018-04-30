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«Не поделили столб»: Приморцы обсуждают необычную аварию
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«Не поделили столб»: Приморцы обсуждают необычную аварию 

Primpress 22 минуты назад
Фото: Primpress
Приморские интернет — пользователи обсуждают пост в одном из популярных инстраграмм— пабликов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dpskontrol_125rus.
Необычное ДТП произошло в Приморье. Две авто-леди врезались в столб уличного освещения. Авария была зафиксирована в селе Хороль. Соответствующее фото опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Причины происшествия неизвестны, но активные пользователи instagram высказали свои предположения: «Не поделили столб», «Столб понравился», «Распродажа столбов. Ажиотаж набирает оборот», «За столбом прятался мужик, которого они не поделил», «Подругу в беде оставлять нельзя».
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Apr 28, 2018 at 7:06pm PDT
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