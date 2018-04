«Не поделили столб»: Приморцы обсуждают необычную аварию

Приморские интернет — пользователи обсуждают пост в одном из популярных инстраграмм— пабликов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Необычное ДТП произошло в Приморье. Две авто-леди врезались в столб уличного освещения. Авария была зафиксирована в селе Хороль. Соответствующее фото опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Причины происшествия неизвестны, но активные пользователи instagram высказали свои предположения: «Не поделили столб», «Столб понравился», «Распродажа столбов. Ажиотаж набирает оборот», «За столбом прятался мужик, которого они не поделил», «Подругу в беде оставлять нельзя».

