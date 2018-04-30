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Полицейские задержали иностранца, который ездил по поддельным правам во Владивостоке
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Полицейские задержали иностранца, который ездил по поддельным правам во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
В Ленинском районе столицы Приморья сотрудники правоохранительных органов остановили легковой автомобиль марки Toyota Belta, которым управлял 45-летний гражданин КНДР. Полицейские усомнились в подлинности прав на вождение транспортного средства. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
В ходе проверки документов было установлено, что водительское удостоверение корейца имеет признаки подделки. Документ изъят, его направили на экспертизу.
Задержанного иностранца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь правоохранителям предстоит выяснить природу происхождения поддельного водительского удостоверения.
Под Уссурийском 23-летний мужчина устроил ДТП со смертельным исходом. Как выяснили полицейские, он никогда даже не пытался получить водительское удостоверение.
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