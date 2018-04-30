Полицейские задержали иностранца, который ездил по поддельным правам во Владивостоке

В Ленинском районе столицы Приморья сотрудники правоохранительных органов остановили легковой автомобиль марки Toyota Belta , которым управлял 45-летний гражданин КНДР. Полицейские усомнились в подлинности прав на вождение транспортного средства. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

В ходе проверки документов было установлено, что водительское удостоверение корейца имеет признаки подделки. Документ изъят, его направили на экспертизу.

Задержанного иностранца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь правоохранителям предстоит выяснить природу происхождения поддельного водительского удостоверения.

Под Уссурийском 23-летний мужчина устроил ДТП со смертельным исходом. Как выяснили полицейские, он никогда даже не пытался получить водительское удостоверение.