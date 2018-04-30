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Водитель «Ниссана» скрылся после ДТП на Ипподромской
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Водитель «Ниссана» скрылся после ДТП на Ипподромской 

ngs.ru 17 минут назад
Фото: ngs.ru
Ночью 30 апреля на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.
Авария случилась в 1:00 недалеко от остановки «ж/м Плехановский».
«Автомобили Nissan Cefiro и фура Volvo двигались по улице Ипподромская со стороны Писарева в сторону Кропоткина. Фура начал останавливаться на запрещающий сигнал светофора, Ниссан отвлекся от управления и влетел в фуру», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в результате столкновения водитель «Ниссана» разбил лицо. После аварии водитель и пассажиры Nissan Cefiro скрылись с места аварии. На месте работали сотрудники ГИБДД.
23 апреля на Советском шоссе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.
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