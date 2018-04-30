Водитель «Ниссана» скрылся после ДТП на Ипподромской

Ночью 30 апреля на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.

Авария случилась в 1:00 недалеко от остановки «ж/м Плехановский».

«Автомобили Nissan Cefiro и фура Volvo двигались по улице Ипподромская со стороны Писарева в сторону Кропоткина. Фура начал останавливаться на запрещающий сигнал светофора, Ниссан отвлекся от управления и влетел в фуру», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в результате столкновения водитель «Ниссана» разбил лицо. После аварии водитель и пассажиры Nissan Cefiro скрылись с места аварии. На месте работали сотрудники ГИБДД