УАЗ рассматривает возможную организацию сборочного производства в Узбекистане

Информация о возможном открытии филиала УАЗ на территории Узбекистана поступила от руководителя отдела продаж в СНГ Алексея Заболотнова.

Известно, что переговорный процесс на обсуждаемую тему пока в самой начальной точке, но о том что российские автомобили от автокомпании УАЗ пользуются спросом в Узбекистане спорить не приходится.

Собственно, основываясь на этом, представитель УАЗа обозначил и автомодельный ряд для узбекского авторынка. Это популярные автомодели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Кроме всего прочего, отдел Заболотного намерен реализовать на авторынке Узбекистана около 1000 УАЗиков.

По прошлогодним результатам известно, что реализация в Узбекистане составила 400 экземпляров.

Однако, судя по планам топ-менеджера, клиентская база на узбекском авторынке растет. Да и в количественном плане цифра довольно-таки реалистичная.