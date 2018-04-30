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УАЗ рассматривает возможную организацию сборочного производства в Узбекистане
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УАЗ рассматривает возможную организацию сборочного производства в Узбекистане 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Информация о возможном открытии филиала УАЗ на территории Узбекистана поступила от руководителя отдела продаж в СНГ Алексея Заболотнова.
Известно, что переговорный процесс на обсуждаемую тему пока в самой начальной точке, но о том что российские автомобили от автокомпании УАЗ пользуются спросом в Узбекистане спорить не приходится.
Собственно, основываясь на этом, представитель УАЗа обозначил и автомодельный ряд для узбекского авторынка. Это популярные автомодели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».
Кроме всего прочего, отдел Заболотного намерен реализовать на авторынке Узбекистана около 1000 УАЗиков.
По прошлогодним результатам известно, что реализация в Узбекистане составила 400 экземпляров.
Однако, судя по планам топ-менеджера, клиентская база на узбекском авторынке растет. Да и в количественном плане цифра довольно-таки реалистичная.
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