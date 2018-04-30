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Выбоины на дорогах Нижневартовска начнут устранять в мае
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Выбоины на дорогах Нижневартовска начнут устранять в мае 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске магистрали подготовят к ремонтно-восстановительным работам.
Как сообщает UgraNow, на данный момент дороги подготавливают к основной ремонтной кампании: ликвидируются выбоины, которые предположительно могут привести к ДТП. Для ликвидации очагов аварийности задействовано две бригады сотрудников.
По словам директора МУП г. Нижневартовска «САТУ» Виталия Проскурякова, за состоянием дорог ежегодно следят рабочие, а также инспекторы ГИБДД. При помощи инфракрасного нагревателя уже удалось отремонтировать около 200 кв. м. дорог в городе.
Полноценный ямочный ремонт в Нижневартовске начнется во второй половине мая, поскольку рабочие ждут наступления благоприятных погодных условий и запуска асфальтобетонных заводов.
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