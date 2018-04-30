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Беспечность водителя стала причиной ДТП в районе кольца инструментального завода во Владивостоке
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Беспечность водителя стала причиной ДТП в районе кольца инструментального завода во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
В районе кольца Инструментального завода в столице Приморского края 30 апреля произошло странное дорожно‐транспортное‐происшествие. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
На канале Astakada видеохостинга YouTub опубликован ролик, запечатленный уличной видеокамерой. Водитель машины, опережающей справа дорожный поток, просто подрезал спокойно двигавшийся к кольцу автомобиль.
Подобные водители не задумываются о том, что расстояние до впереди идущего авто — не для него, а дистанция, выбираемая с таким расчетом, чтобы можно было остановиться в случае аварийного торможения впереди идущего автомобиля
— DEITA.
Во Владивостоке задержан 45‐летний кореец за управление транспортным средством по поддельному водительскому удостоверению.
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