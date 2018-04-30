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Автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом
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На дороге Тюмень-Омск автобус с 60 пассажирами попал в ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом на 503 километре дороги Тюмень-Омск, за медпомощью обратились два человека, сообщается на сайте УМВД по Омской области.
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса "Ниоплан", мужчина 1958 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск в направлении города Омска, в районе 503 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля "ДАФ" под управлением мужчины 1980 года рождения. В момент ДТП в салоне автобуса находились 60 пассажиров ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за медицинской помощью обратились мужчина 1973 года рождения и женщина 1989 года рождения. Медики осмотрели их на месте происшествия.
Добавляется, что признаки опьянения у водителей транспортных средств не обнаружены.
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