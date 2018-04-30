Полиция напомнила приморцам о страшных последствиях «пьяной» езды

С начала 2018 года в ДТП погибло 2 человека.

На территории Приморского края с начала 2018 года зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате автоаварий двое человек погибло, 37 получили травмы различной степени тяжести. Также зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, водители которых отказались проходить медицинское освидетельствование. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, погибло 2 человека, 30 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Всего на территории края с начала года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автотранспортом и составили в отношении нетрезвых водителей 1937 административных протоколов по статье 12.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Также составлено 389 административных протоколов по статье 12.26 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Полиция напоминает, что за нарушение правил дорожного движения, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность и призывает граждан не садиться за руль в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции подчеркнули: в период майских праздников в регионе будут проводиться профилактические рейды, направленные на выявление и привлечение к установленной законодательством ответственности водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В этом году в отношении 395 водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, вынесены постановления об административном аресте.

Напомним, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые приморцы! Помните: автомобиль — средство повышенной опасности, а пьяный за рулем — потенциальный убийца. Любители пьяной езды должны знать, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане. Не будьте равнодушными к проблеме пьянства за рулем, сообщайте в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.