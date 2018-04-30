В Омске проводится проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика

ОМСК, 30 апреля. / ТАСС /. ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 60 пассажиров, и грузовика произошло на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщает в понедельник управление ГИБДД УМВД России по Омской области.

"29 апреля около 16:00 в дежурную часть ОМВД России по Тюкалинскому району поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Тюмень — Омск. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель пассажирского автобуса Neoplan, двигаясь в направлении Омска, в районе 503 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля DAF", — говорится в сообщении.

В автобусе находились 60 пассажиров, из них двое — мужчина и женщина — обратились за медицинской помощью. Медики осмотрели их на месте ДТП и отпустили. У водителя автобуса 1958 года рождения и водителя грузовика 1980 года рождения признаков опьянения не выявлено.

По факту происшествия проводится проверка.