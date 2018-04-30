На Москвоском проспекте «Форд» повис на ограждении

Сегодня около восьми утра ярославцы, проезжающие по Московскому проспекту, сфотографировали «запрыгнувший» на отбойник «Форд» . ДТП произошло под путепроводом рядом с Московским вокзалом.

— За рулём машины девушка, — написала Галина Горлышева в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, в ДТП никто не пострадал. На место быстро приехали сотрудники ГИБДД . Благодаря тому, что утром движение утром по проспекту было не интенсивное, обошлось без заторов и пробок.

В Ярославле нередко машины запрыгивают на ограждения. В январе на отбойник залетела машина на Полушкиной роще.